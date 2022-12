Nadchodzi kolejna świetna animacja - zobacz zwiastun filmu ''Mumie'' 0

Odkryj nowy świat. Warner Bros. Pictures prezentuje nowy zwiastun animowanego filmu Mumie. Reżyserem tej przygodowej animacji rozgrywającej się w czasach faraonów, ale i współczesnych jest hiszpański filmowiec Juan Jesus Garcia Galocha.

fragment plakatu promującego film ''Mumie''

Animacja ukaże nam historię trzech egipskich mumii, które niespodziewanie trafiają do współczesnego świata. Będzie wesoło! Oto zwiastun:

Trzy mumie mieszkają sobie spokojnie w tajnym, podziemnym mieście w starożytnym Egipcie. Na trio składa się księżniczka, były woźnica rydwanu i jego młodszy brat. Mają oni także domowe zwierzątko – małego krokodyla. W wyniku serii niefortunnych zdarzeń wszyscy trafiają do współczesnego Londynu stając się niemałą atrakcją. Wyruszają w zwariowaną i zabawną podróż, a ich celem jest znalezienie starego pierścienia należącego do królewskiej rodziny, skradzionego przez archeologa Lorda Carnaby i powrót do domu.

Film jest pełen humoru, przygód i serca – pokazuje prawdziwą wartość przyjaźni, pracy zespołowej i wiary w siebie.

Scenariusz Mumii napisali Jordi Gasull i Javier Barreira. Premiera animacji w polskich kinach już 20 stycznia 2023 roku.

Źrodło: Warner Bros. Pictures