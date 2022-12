Nie będzie "Wonder Woman 3", powrót Cavilla mało prawdopodobny, a Jason Momoa zostanie Lobo - co szykuje James Gunn? 1

Czy era aktorów z tak zwanego "Snyderverse" dobiega końca? Szykuje się spora aktualizacja, jeśli chodzi o nowe DC Universe, za którą odpowiadać będą James Gunn i Peter Safran.

Na łamach The Hollywood Reporter opublikowano nowy raport dotyczący przyszłości DC Studios i tego co szykują nam James Gunn oraz Peter Safran, czyli osoby, które mają być odpowiednikami Kevina Feige’a z Marvel Studios.

Przede wszystkim na początek wysuwa się przyszłość Wonder Woman. Rzekomo scenariusz autorstwa Patty Jenkins i Geoffa Johnsa do przygód trzeciej odsłony amazońskiej superbohaterki nie przypadł go gustu nowemu szefostwu. Nie pasuje on "do nowych, aczkolwiek wciąż rozwijanych planów" i uważa się, ze projekt jest obecnie martwy.

Nie to może być jednak największym ciosem w uczucia fanów. Podobno występ Henry'ego Cavilla w scenie po napisach Black Adama był jego ostatnim w DC Universe. Pomimo tego, że wiele wskazywało na to – same reakcje aktora również – iż gwiazdor zostanie z nami na dłużej, to obecnie mówi się o tym, iż wszystkie projekty z kultową postacią Człowieka ze stali zostały anulowane.

Nieco inaczej wygląda przyszłość Jasona Momoy w DC Universe. Mówi się, że występ w Aquaman and the Lost Kingdom może być jego ostatnim w roli Arthura Curry’ego, jednak to właśnie on miałby zostać ekranowym Lobo, co wielu podejrzewało po jego niedawnej działalności w mediach społecznościowych.

Kontynuacja wspomnianego powyżej Black Adama oraz wszystkie jego spin-offy także miały zostać anulowane. Bezpieczne są tylko i wyłącznie projekty Matta Reevesa osadzone w świecie The Batman.

Z racji tego, że James Gunn często za pośrednictwem swoich social mediów komentował tego typu rewelacje, już niedługo możemy otrzymać jakaś aktualizację od szefa DC Studios.

Źrodło: The Hollywood Reporter