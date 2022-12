Znamy nominowanych do Paszportów Polityki 2022 w kategorii Film 0

Ogłoszono nominacje do jednych z najważniejszych nagród kulturalnych, chodzi o Paszporty Polityki. W kategorii Film nominowani zostali: Jan Holoubek, Damian Kocur i Agnieszka Smoczyńska. Dodajmy, że będzie to już 30 edycja.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę nominowanych:

Jan Holoubek

Dwa lata temu Jan Holoubek (ur. 1978 r.) otrzymał swoją pierwszą nominację do Paszportu za debiut fabularny 25 lat niewinności. Sprawa Tomasza Komendy, który również stał się przebojem (obejrzało go ponad 700 tys. Polaków). Jako syn wybitnych aktorów: Gustawa Holoubka oraz Magdaleny Zawadzkiej, od zawsze wiedział, że jego kariera zawodowa musi być związana ze sztuką. Swoją pierwszą kamerę dostał w wieku 11 lat. Po maturze wydawał się zbyt młody i intelektualnie niegotowy, by studiować reżyserię, złożył więc papiery na Wydział Operatorski łódzkiej Filmówki, który ukończył w 2001 r. Twierdzi, że oprócz rodziców, którzy go ukształtowali, najwięcej zawdzięcza Marcinowi Wronie oraz Maciejowi Pieprzycy. Fachu uczył się od mistrzów: Krzysztofa Zanussiego, Juliusza Machulskiego, Jerzego Stuhra, Jerzego Antczaka, początkowo w pionie technicznym. Zyskał renomę jako autor zdjęć do ambitnych spektakli telewizyjnych (m.in. Moralność pani Dulskiej, Posprzątane, Wyzwolenie), a także widowisk o sporym potencjale komercyjnym (Świadek koronny, Król życia, Podatek od miłości). Wszechstronność to znak firmowy 44-letniego artysty, czego dowodem jest także dokument Słońce i cień, poświęcony przyjaźni jego ojca z Tadeuszem Konwickim, oraz kryminalny serial Rojst rozgrywający się w realiach stanu wojennego i potransformacyjnej Polsce.

Damian Kocur

Damian Kocur urodził się w 1983 r. Pochodzi z Katowic. Gdy po zdaniu matury nie dostał się na studia, podjął pracę w fabryce, w której jego rodzice spędzili całe życie. Stał przy taśmie w systemie trzyzmianowym. Wytrzymał kilka miesięcy. Obecnie jest doktorantem w Szkole Filmowej w Łodzi, ukończył realizację obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografię na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Ma też licencjat z germanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W międzyczasie zarabiał na utrzymanie jako tłumacz.

Agnieszka Smoczyńska

Agnieszka Smoczyńska urodziła się w 1978 r. we Wrocławiu i od zawsze chciała być aktorką albo reżyserką. Studiowała historię sztuki na uniwersytecie w Poznaniu, w międzyczasie przeniosła się na kulturoznawstwo do Wrocławia, asystując jednocześnie u Mikołaja Grabowskiego, a potem, gdy dostała się na Wydział Reżyserii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – u Krystiana Lupy. Inspirował ją teatr i dokument. Jej pierwsza etiuda studencka „Pieniążki” jest poświęcona małym dzieciom, które utrzymują rodziny, kolejna – Kapelusz na podstawie opowiadania Kazimierza Brandysa to historia o chłopcu wychowywanym przez despotycznego ojca. Potem zrobiła z Robertem Bolestą 3 Love o dziewczynie, która pojechała do znanego jej tylko korespondencyjnie faceta. I w końcu, też z Bolestą, krótki metraż, czyli Arię Divę według opowiadania Olgi Tokarczuk o wykształconej i ambitnej matce dwojga dzieci, która poświęciła się dla prowadzenia domu w przeciwieństwie do zaprzyjaźnionej, samotnej śpiewaczki operowej robiącej zawrotną karierę.

Jej fabularny debiut Córki dancingu, feministyczny horror o dorastaniu i inicjacji skrzyżowany z musicalem, zdobył łącznie kilkanaście nagród, m.in. na festiwalach w Austin, Porto i Chicago, a na koniec został włączony do katalogu The Criterion Collection, dystrybutora klasyków kina. Z polskich reżyserów ten zaszczyt spotkał tylko Wajdę, Polańskiego i Kieślowskiego. Za Fugę, bergmanowską opowieść o trzydziestoletniej kobiecie cierpiącej na fugę dysocjacyjną, zaburzenie, które powoduje całkowitą lub częściową utratę pamięci, Smoczyńska była nominowana do Paszportu POLITYKI w 2018 r.

Nominacje przyznawali: Barbara Hollender (Rzeczpospolita), Łukasz Maciejewski (Szkoła Filmowa w Łodzi, Interia), Jakub Majmurek (Krytyka Polityczna), Karolina Pasternak (krytyczka niezależna), Anita Piotrowska (Tygodnik Powszechny), Adriana Prodeus (KINO), Tomasz Raczek (Magazyn Filmowy SFP), Tadeusz Sobolewski (Gazeta Wyborcza), Rafał Syska (Narodowe Centrum Kultury Filmowej), Grażyna Torbicka (niezależna dziennikarka, dyrektorka festiwalu Dwa Brzegi).

Nagrody wręczone zostaną 17 stycznia.

