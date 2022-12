Pierwsze zdjęcia z planu "Star Wars: The Acolyte". Są rycerze Jedi 0

Trwa produkcja Star Wars: The Acolyte, w związku z tym pojawiła się pierwsza porcja zdjęć zza kulis nadchodzącej serii Disney+ Lucasfilm. Zdjęcia z planu serialu pozwalają nam po raz pierwszy przyjrzeć się nienazwanym postaciom głównych gwiazd Lee Jung-jae i Dean-Charles Chapman, którzy noszą peleryny i kostiumy przypominające Jedi.

kadr z planu "The Acolyte"

Na zdjęciach możemy zobaczy także inne interesujące nieznane postacie, w tym Wookie, który ma na sobie te same musztardowe kostiumy, co Lee i Chapman. Jedno ze zdjęć przedstawia uciekinierkę Logan (Dafne Keen), która jest prawie nie do poznania w makijażu i kostiumie.

W serialu występują Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Dafne Keen, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapmani Carrie-Anne Moss, którzy dołączą do wcześniej ogłoszonych członków obsady: Manny’ego Jacinto, Jodie Turner-Smith i Charliego Barnetta.

The Acolyte jest opisywany jako tajemniczy thriller, który zabierze widzów do galaktyki mrocznych sekretów i pojawiających się mocy ciemnej strony, której akcja zostanie osadzona w ostatnich dniach ery Wysokiej Republiki. Więcej szczegółów na temat jego postaci nie zostało jeszcze ujawnionych, ale tytuł projektu odnosi się do Sithów na początkowych etapach ich szkolenia pod okiem doświadczonego Lorda Sithów.

Za scenariusz odpowiada Leslye Headland, która będzie również showrunnerką. Oprócz The Acolyte, Lucasfilm opracowuje obecnie także szereg projektów związanych z Gwiezdnymi Wojnami.

Źrodło: comingsoon.net