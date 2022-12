Niesamowite moce bohaterki w zwiastunie serialu "Mayfair Witches" 0

AMC wypuściło zwiastun Anne Rice's Mayfair Witches, nadchodzącego serialu o zjawiskach nadprzyrodzonych, gdzie Alexandra Daddario gra lekarkę, która nagle odkrywa zmieniający jej życie rodziny sekret.

kadr z serialu "Mayfair Witches"

Serial skupi się na młodej pani neurochirurg, która odkrywa, że ​​jest spadkobierczynią rodziny czarownic. Zmagając się ze swoimi nowo odkrytymi mocami, musi stawić czoła złowrogiej obecności, która nawiedza jej rodzinę od pokoleń.

Serial oparty jest na trylogii Anne Rice Lives of the Mayfair Witches. Za jego powstanie odpowiadają Esty Spalding i Michelle Ashford znane z Masters of Sex, które są zarówno scenarzystami, jak i producentami wykonawczymi. Spalding jest również showrunnerką w ramach swojej ogólnej umowy z AMC Studios.

Adaptacja serialu będzie składać się z ośmiu odcinków wyprodukowanych przez AMC Studios. Christopher Rice jest producentem wykonawczym wszystkich projektów opartych na kultowych dziełach jego zmarłej matki, które zostały przejęte przez AMC Networks w 2020 roku. Jest to drugi projekt w rozwijającym się uniwersum Anne Rice, po serii Wywiad z wampirem.

Serial ma zadebiutować 5 stycznia na antenie AMC+.

Źrodło: AMC