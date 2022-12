Zwiastun nowego filmu Brandona Cronenberga "Infinity Pool" 0

Za pośrednictwem studia Neon w sieci zadebiutował pierwszy zwiastun nowego filmu Brandona Cronenberga Infinity Pool. To będzie szokująca produkcja z Mią Goth i Alexandrem Skarsgardem w rolach głównych.

Film Inifnity Pool otrzymał kategorię R, co oznacza, iż będą mogli wybrać się na niego tylko dorośli widzowie. Powodem przyznania takiej kategorii jest obrazowa przemoc i erotyczne treści.

Główni bohaterowie to szczęśliwie zakochana para James i Em. Cieszą się oni wakacjami w spokojnym, odizolowanym kurorcie, wygrzewając się na dziewiczych plażach. Na terenie resortu jest bezpiecznie, jednak poza nim zaczyna się piekło. Wyprowadzeni z bezpiecznej strefy przez tajemniczą i uwodzicielską Gabi trafiają do społeczeństwa, którego kultura pełna jest przemocy, hedonizmu i nieopisanego horroru. James doprowadza do tragicznego wypadku co stawia go w obliczu polityki, której hasło głosi '’zero tolerancji dla przestępstwa''. Zbrodniarz albo zostanie stracony albo jeśli ma wystarczająco dużo pieniędzy może patrzeć jak jego ’duplikat' umiera za niego.

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Cronenberg jest zarówno reżyserem jak i autorem scenariusza do filmu. Na ekranie oprócz wspomnianej dwójki zobaczymy także Cleopatrę Coleman, Thomasa Kretschmanna, Amandę Brugel, Jeffa Rickettsa, Johna Ralstona, Caroline Boulton, Jalil Lespert i Rodericka Hilla.

Premiera Infinity Pool zaplanowana jest na 27 stycznia 2023 roku.

Źrodło: ComingSoon