Mario poszukuje drogi do księżniczki - zobacz klip z ''Super Mario Bros. Film''

Zobaczcie 1,5-minutowy klip promujący oczekiwaną animację Super Mario Bros. Film. Fabuła tej produkcji opiera się na niesamowicie popularnej, noszącej miano kultowej, grze komputerowej z lat osiemdziesiątych XX wieku, do której z pewnością wielu z nas z chęcią powraca do dziś.

fragment plakatu promującego film ''Super Mario Bros. Film''

Opublikowany klip przedstawia Toada prowadzącego Mario przez Królestwo Grzybów do bram pałacu księżniczki Peach.

Adaptacja gier Nintendo ukaże nam losy dwójki hydraulików z Brooklynu, którzy są braćmi, ale i najlepszymi przyjaciółmi. Mario to ten odważny, Luigi zaś wolałby podchodzić do wszelkich rzeczy z należytą ostrożnością. Oboje jednak zmuszeni są opuścić swoje domostwa, aby doprowadzić do pokonania Bowsera.

Animacja jest wyprodukowana przez Chrisa Meledandri z Illumination oraz Shigeru Miyamoto z Nintendo. W obsadzie głosowej są Chris Pratt jako Mario, Charlie Day jako Luigi, Anya Taylor-Joy jako księżniczka Peach, Jack Black jako Bowser, Keegan-Michael Key jako Ropucha, Seth Rogen jako Donkey Kong, Kevin Michael Richardson jako Kamek, Fred Armisen jako Cranky Kong i Sebastian Maniscalco jako Spike. Aaron Horvath i Michael Jelenic reżyserują film animowany na podstawie scenariusza Matthew Fogela.

Super Mario Bros. Film trafi do kin 7 kwietnia 2023 roku.

Animacja ta jest pierwszą adaptacją serii Nintendo, od czasu niesławnego filmu aktorskiego o Mario i Luigim z 1993 roku.

Źrodło: Dark Horizons