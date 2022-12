Powstaje sequel komedii Alexandra Payne'a ''Wybory'' 0

Po ponad 20 latach doczekamy się kontynuacji komedii Wybory z 1999 roku. Projekt realizuje Paramount Pictures.

Sequel nosi tytuł Tracy Flick Can’t Win. Alexander Payne, reżyser oryginalnego filmu, ponownie stanie za kamerą. Do roli Tracy Flick, głównej bohaterki, po latach powraca Reese Witherspoon, która także zajmie się produkcją kontynuacji. Payne jest także współautorem scenariusza wraz z Jimem Taylorem.

Jest jeden powód, dla którego prymuska Tracy Flick (Reese Witherspoon) zdecydowała się kandydować na prezydenta szkolnego samorządu: musi mieć wszystkie nagrody i wyróżnienia, jakie znajdują się w jej zasięgu. Ma jednak pecha, bowiem jej wychowawca Jim McAllister (Matthew Broderick) przejrzał ją na wylot i do startu w wyborach namawia szkolnego gwiazdora fudbolu Paula Metzlera. Wyprowadzona z równowagi Tracy niszczy plakaty swego przeciwnika, a wychowawca jest pewien swego sukcesu. Czyżby zapomniał, że ma do czynienia z upartą Tracy, która łatwo sie nie podda..

Film z 1999 roku opiera się na powieści Tima Perrotty o tym samym tytule. Sequel również czerpie z powieści tego autora. Niedawno opublikowana została jej kontynuacja, w której to dorosła Tracy wciąż walczy o to, by dostać się na szczyt.

Źrodło: Dark Horizons