Barry Pepper i Sam Neill w mafijnym dziele reżysera ''Krwawej Godzilli'' 0

Barry Pepper, ''Infiltrator''

Produkcja nosząca tytuł Bring Him to Me to mafijny dramat, do którego scenariusz napisał Tom Evans. W obsadzie oprócz wspomnianej dwójki znajdują się także Rachel Griffiths, Liam McIntyre, Jamie Costa, Jennings Brower i Zac Garred.

Projekt ten jest już na etapie zdjęć. Te powstają w Queensland w Australii. Data premiery filmu nie została jeszcze ustalona.

Tom Evans pisząc scenariusz do Bring Him to Me inspirował się traumatyczną sceną z filmu Casino Martina Scorsese, w której to Nicky Santoro, portretowany przez Joe Pesci, nieświadomy niczego zjawia się na spotkaniu w polu kukurydzy. Wtedy to sprawy przybierają zły obrót.

Jak głosi oficjalny opis filmu: Z rokazu bezwzględnego szefa mafii, pewien kierowca musi walcząć ze swoim sumieniem, doprowadzić młodego, niczego niepodejrzewającego pasażera ku niepewnemu losowi.

Jak mówią twórcy możemy spodziewać się trzymającego w napięciu filmu akcji z wieloma fascynującymi scenami pościgów samochodowych i podnoszącymi adrenalinę efektami specjalnymi.

Źrodło: Variety