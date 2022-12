Lorene Scafaria zajmie się biografią Bee Gees 0

Według informacji Deadline, reżyserka Ślicznotek, Lorene Scafaria, została wybrana do kierowania długo opóźnianym dramatem biograficznym, skupiającym się na życiu i muzyce legendarnego śpiewającego trio Bee Gees.

Bee Gees

Scafaria zamieni na tym stanowisku Johna Carneya, który wcześniej zastąpił Kennetha Branagha. Filmy o tematyce muzycznej nie są jej obce, ponieważ wcześniej napisała scenariusz do Nick i Norah oraz wyprodukowała Nigdy nie jest za późno.

Najnowsza wersja scenariusza niezatytułowanej biografii Bee Gees została napisana przez Johna Logana. Projekt zostanie wyprodukowany przez Grahama Kinga, Elisabeth Murdoch, Stacey Snider i Jane Featherstone, a pozostały przy życiu członek Bee Gees Barry Gibb będzie producentem wykonawczym.

Przypomnijmy, że Bee Gees tworzyli bracia Maurice, Barry i Robin Gibb. Zyskali sławę w latach 1960-1970 dzięki dyskotekowym hitom Stayin’ Alive, How Deep is Your Love, czy How Can You Mend a Broken Heart. Grupa, która zdobyła pięć nagród Grammy, w tym Album Roku, sprzedała ponad 220 milionów płyt. W 2003 roku Maurice Gibb zmarł w wieku 53 lat z powodu komplikacji związanych ze skręceniem jelita. Dziewięć lat później jego brat bliźniak Robin Gibb zmarł z powodu niewydolności wątroby i nerek.

Źrodło: Deadline