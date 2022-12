Jake Gyllenhaal w remake'u ''Uznany za niewinnego'' 0

Nadchodzi nowa, tym razem serialowa adaptacja powieści Presumed Innocent Scotta Turowa wydanej w 1987 roku. Główną rolę w produkcji negocjuje Jake Gyllenhaal.

Jake Gyllenhaal, ''Miłość i inne używki''

Serial zamówiony przez platformę Apple TV+ został w lutym tego roku, jednak dopiero teraz rozpoczęto pracę przy tym projekcie. Serwis zdecydował się przenieść książkę Turowa w ośmioodcinkowej limitowanej produkcji.

Film opowie historię Rožata „Rusty” Sabich, adwokata, który został oskarżony o popełnienie morderstwa. Mężczyzna musi oczyścić swoje imię, jednocześnie starając się zachować małżeństwo.

Gyllenhaal stara się właśnie o rolę Rusty’ego. Ostatni raz tego bohatera grał Harrison Ford, w pierwszej adaptacji powieści Turowa – pełnometrażowym filmie z 1990 roku Uznany za niewinnego.

Jeśli Gyllenhaal otrzyma tą rolę to będzie oznaczać to dla niego pierwszy poważny występ w telewizyjnej produkcji. Aktor ten do tej pory występował tylko w pełnometrażowych dziełach. Na swoim koncie ma takie perełki jak Tajemnica Brokeback Mountain, Miłość i inne używki, Wolny strzelec czy Zwierzęta nocy. Za występ w pierwszym z wymienionych filmów otrzymał nominację do Oscara.

Twórcy serialu Presumed Innocent to David E. Kelley, J.J. Abrams i Dustin Thomason.

Data premiery tej adaptacji nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Collider