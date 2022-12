''Bękart z piekła rodem'' - Netflix anuluje serial po jednym sezonie 0

Kolejna oryginalna produkcja Netflix zakończyła swój bieg po emisji zaledwie jednego sezonu. Mowa o brytyjskim dramacie z elementami fantasy Bękart z piekła rodem.

fragment plakatu promującego serial ''Bękart z piekła rodem''

Produkcja ta zadebiutowała zaledwie niecałe dwa miesiące temu. Co naprawdę rzadko się zdarza została ona dobrze przyjęta zarówno przez widzów, jak i krytyków, notując w serwisie Rotten Tomatoes wynik powyżej 90%. Kwestią decydującą jak to niestety często bywa, były jednak wyniki oglądalności serialu, a te dla Netflix były nie wystarczające, aby wykładać pieniądze na produkcję drugiego sezonu.

Informacje o kasacji produkcji podał na Twitterze Joe Barton, twórca serialu Bękart z piekła rodem. Poinformował swoich fanów o anulowaniu serialu, jednocześnie wyrażając wielką dumę i radość z tego, iż mógł pracować nad tą produkcją, z tak niesamowicie dograną ekipą. Barton wyraził także żal z braku możliwości kontynuacji, przepraszając fanów za to co się stało.

Fabuła serialu opiera się na cyklu powieściowym Sally Green. Pierwszy sezon ukazał nam wydarzenia z tomu pierwszego noszącego tytuł Zła krew.

Główny bohater serialu Bękart z piekła rodem to 16-letni Nathan Byrne, syn osławionego czarownika odpowiedzialnego za potworną masakrę. Usiłuje on odkryć swe moce i odnaleźć się w świecie podzielonym na dwa zwaśnione klany, jednocześnie ze wszystkich sił starając się nie pójść w ślady ojca, bowiem podobnie jak on nosi w sobie mroczne moce.

Źrodło: Collider