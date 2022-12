Za kilka dni filmowe wydarzenie dekady! Nadciąga premiera widowiska "Avatar: Istota wody" 0

Arcydzieło Jamesa Camerona powraca w wielkim stylu i ponownie zaprasza do przeżywania niezapomnianych przygód na niezwykłej planecie Pandora. Długo wyczekiwanym filmem Avatar: Istota wody wizjoner kinematografii zaprasza widzów w zupełnie nową podróż. Nowe wątki fantastycznej baśni science-fiction, która zrewolucjonizowała kinematografię, pozwalają odwiedzić nieznane zakamarki tego fascynującego świata i jeszcze lepiej poznać jego nietuzinkowych mieszkańców. A także zachwycić się olśniewającymi zdjęciami i efektami specjalnymi oraz dać się porwać niepowtarzalnej atmosferze uniwersum stworzonego przez prawdziwego mistrza opowiadania historii.

"Avatar: Istota wody"

Już raz podbił świat. Nominowany do Oscara® w aż dziewięciu kategoriach – w tym dla najlepszego filmu i reżysera – Avatar zdobył statuetki za najlepsze zdjęcia, scenografię i efekty wizualne. Ale przede wszystkim stał się popkulturowym fenomenem na niespotykaną dotąd skalę, osiągając łączny przychód ze światowych kin w wysokości 2,78 mld dol. Teraz Avatar: Istota wody zaprasza do ponownej międzygalaktycznej podróży ku odległej planecie Pandora. Trudno odmówić, w końcu to okazja nie tylko do przeżycia emocjonującej przygody i poznania wciągającej historii, lecz także obserwowania na żywo dynamiki rozwoju współczesnego kina. Cała wizjonerska seria Avatar wytycza bowiem nowe kierunki, w których w przyszłości może podążać sztuka filmowa.

Istota kina Camerona

Akcja filmu Avatar: Istota wody rozgrywa się ponad 10 lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz swoim dzieciom w obliczu kolejnej inwazji na Pandorę. A także o trudnych decyzjach, które muszą podejmować oraz o poświęceniach w obliczu których stają. Nie obejdzie się – rzecz jasna – bez bolesnych doświadczeń, spektakularnych bitew i dramatycznych rozstrzygnięć.

Kontynuacja najbardziej kasowej produkcji wszech czasów i jednego z największych filmowych przebojów w historii to gwarancja niezwykłych przygód, porywającej akcji i ogromnych emocji. Ale także szansa obcowania z niebywale dopracowanym światem pełnym oryginalnej, wielobarwnej, zróżnicowanej fauny i flory. A przede wszystkim z podobną do ludzi, intrygującą rasą Na’vi, której członkowie są niesłychanie realistyczni.

I chociaż trudno w to uwierzyć, dopieszczone w najdrobniejszych detalach elementy Avatara zostały w drugiej części ulepszone. Twórcy postanowili wykorzystać jeszcze bardziej zaawansowane technologie, aby zapewnić widzom wrażenia najwyższej jakości i usprawnić prowadzenie narracji. Właściwie każdy film Camerona to wielowymiarowe przeżycie pozwalające odbiorcom poczuć się tak, jakby towarzyszyli bohaterom w ich przygodach. Jednak efekt ten nigdy nie był potężniejszy niż w przypadku Avatara: Istoty wody. Reżyser osiąga tu swój nowy twórczy zenit i po raz kolejny przesuwa możliwości filmowej opowieści. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu najnowszej technologii 3D Cameron wciąga widzów w nurt narracji, pozwalając im niemal namacalnie doświadczyć bogatego w szczegóły środowiska Pandory i dając możliwość przemierzania tej majestatycznej krainy u boku pary głównych bohaterów Jake’a i Neytiri.

Przeżycie to jest jeszcze bardziej porywające dzięki oszałamiającej scenerii i wciągającej historii, którą Cameron i jego współpracownicy wyczarowali przy użyciu przełomowej technologii. Dają w ten sposób widzom zapierającą dech w piersiach i przyśpieszająca bicie serca możliwość ucieczki od rzeczywistości.

Dzięki 3D, technologii High Dynamic Range i dużej liczbie klatek na sekundę jesteśmy dziś w stanie zaprezentować obraz o wiele wyższej jakości niż w przypadku pierwszej części Avatara. To zupełnie nowe możliwości, a robimy to wszystko w służbie fabuły. To jest okno na inny świat.

zapewnia producent Jon Landau

Wchodząc do kina widz zostaje przeniesiony do fantastycznego świata. Im bardziej zechce w niego uwierzyć, tym będzie miał większą frajdę. Można powiedzieć, że zostaje zawarta umowa między filmem a widzami – chwyćmy się za ręce i wskoczmy razem do świata Pandory. Będzie fajnie! zapewnia reżyser James Cameron

Pasjonująca historia, porywające efekty wizualne, zachwycający świat dopracowany w najdrobniejszych szczegółach i umiejętne opowiadanie, które sprawia, że film się nie tylko ogląda, lecz także przeżywa w taki sposób, jakby się w nim uczestniczyło. To wszystko i wiele więcej czeka widzów najnowszego dzieła Jamesa Camerona. A to zaledwie początek olśniewającej filmowej serii.

Avatar: Istota wody w wersjach z dubbingiem oraz z napisami od 16 grudnia tylko w kinach.

Źrodło: The Walt Disney Studios