Zobacz zdjęcia z filmu "Oppenheimer" - najnowszego dzieła Christophera Nolana

Ujawniono pierwsze oficjalne zdjęcia z Oppenheimera nadchodzącego thrillera biograficznego Universal Pictures. Za sterami stoi Christopher Nolan, a film ma trafić do kin 21 lipca 2023 roku.

Zdjęcia dają nam pierwsze spojrzenie na głównych członków obsady, do których należą Cillian Murphy, Robert Downey Jr i Emily Blunt. Mamy także zakulisowe spojrzenie na Nolana reżyserującego film.

Cillian Murphy ma zagrać tytułową rolę J. Roberta Oppenheimera, naukowca, który kierował Projektem Manhattan i doprowadził do wynalezienia bomby atomowej.

Film został napisany i wyreżyserowany przez Christophera Nolana na podstawie nagrodzonej Pulitzerem książki American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, autorstwa Kaia Birda i nieżyjącego już Martina J. Sherwina.

Oprócz wspomnianej trójki w obsadzie znajdują się również Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Alden Ehrenreich, David Krumholtz, David Dastmalchian, Kenneth Branagh i Jason Clarke.

Universal będzie dystrybuować Oppenheimera na całym świecie i wypuści film do kin także w Ameryce Północnej. Premiera filmu zaplanowana została na 21 lipca 2023 roku.

Źrodło: comingsoon.net