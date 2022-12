Gigantyczny zmutowany szczur nawiedza Singapur w zwiastun "Circle Line" 0

Zapraszamy do obejrzenia zwiastuna filmu Circle Line, który jest pierwszą produkcją o wielkim potworze jaki stworzono w Singapurze. Zobaczcie jaki im to wyszło.

fragment plakatu filmu "Circle Line"

Uwięziona w systemie tuneli metra samotna matka razem z synem są jednymi z nielicznych ocalałych z ataku potwora. By chronić syna, zostaje wystawiona na ekstremalną próbę. Tymczasem w pokoju kontrolnym dyżurni inżynierowie desperacko walczą o uratowanie uwięzionych ocalałych. Według opisu wspomniana kreatura to wielki zmutowany potwór będącym hybrydą jaszczurki i szczura.

W głównych rolach występują Jesseca Liu, Andie Chen, Peter Yu, Patrick Pei-hsu Lee, Alan Tan, Nathaniel Ng, Johnny Ng i Ashley Seow. Reżysrem jest J.D. Chua, a scenariusz stworzyli Siew Pek Chye, Allan Ho i Andrew Chiang Meng Ngin. Za produkcje odpowiadają MM2 Asia, MM2 Entertainment, and Taipan Films.

Potwór w filmie został zaprojektowany przez Victora Marina, a jego fragmenty są pokazane w pierwszym zwiastunie. Wygląda jednak na to, że będziemy musieli jeszcze poczekać by ujrzeć go w całości.

Światowa premier filmu zapowiedziana jest na 5 stycznia 2023 roku.

Źrodło: bloody-disgusting.com