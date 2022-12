Nolan użył praktycznych efektów w scenie z bombą atomową w "Oppenheimerze" 0

Na takiego newsa czekali chyba wszyscy fani Christophera Nolana. Znakomity filmowiec użył praktycznych efektów w scenie z bombą atomową w Oppenheimerze!

Reżyser trylogii Mroczny Rycerz, czyli Christopher Nolan słynie z tego, że zdecydowanie bardziej preferuje efekty praktyczne, aniżeli CGI. Jest jednym z nielicznych, którzy zamiast komputera używają staromodnych metod. Nie inaczej jest w przypadku filmu o Oppenheimerze, co jest naprawdę imponujące w kontekście tego tytułu. Nolan wykorzystał bowiem praktyczne efekty do odtworzenia pierwszego w historii wybuchu bomby atomowej!

Myślę, że odtworzenie testu Trinity bez użycia komputera było ogromnym wyzwaniem. Andrew Jackson, czyli mój kierownik od spraw efektów wizualnych pracował nad tym, jak odpowiednio ukazać dynamikę i fizykę kwantową tego testu. Wraz z moim zespołem udaliśmy do Nowego Meksyku, gdzie panowały ekstremalne warunki pogodowe potrzebne do nakręcenia potrzebnych ujęć. Było to ogromne wyzwanie.

mówi reżyser

Oczywiście Christopher Nolan nie zdetonował prawdziwej bomby atomowej, ale użył odpowiednich środków, aby tak to wyglądało, co oczywiście wymagało to sporego talentu. Nie jest to pierwszy raz, kiedy brytyjski reżyser zaskakuje swoich fanów. Przypomnijmy, że na potrzeby widowiska Tenet kupił i rozbił prawdziwego Boeinga 747. Wiele z innych kultowych scen z jego filmów – jak chociażby scena bez grawitacji w Incepcji – były kręcone bez użycia komputera.

Sam Nolan nazywa swój nowy projekt "jednym z najtrudniejszych, jakich się kiedykolwiek podjął":

To historia o ogromnej skali i jeden z najtrudniejszych projektów, jakich się podjąłem, jeśli chodzi o wielkość, a także poznanie całej historii Oppenheimera. Były duże wyzwania logistyczne oraz praktyczne, aczkolwiek miałem niezwykłą ekipę, która naprawdę pomogła. Minie jeszcze trochę czasu, zanim skończymy. Z pewnością jednak, gdy patrzę na wyniki i składam film, jestem zachwycony tym, co udało się osiągnąć mojemu zespołowi.

Scenariusz filmu autorstwa Nolana, powstał w oparciu o nagrodzoną Pulitzerem biografię Roberta Oppenheimera, autorstwa Kai Birda i Martina J.Sherwina pt.: "Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej".

Oppenheimer w czasie II Wojny Światowej był dyrektorem programu rozwoju broni jądrowej "Manhattan". Poza działalnością związaną z bronią atomową Oppenheimer miał ogromne osiągnięcia w innych dziedzinach fizyki między innymi w badaniach czarnych dziur oraz promieniowania kosmicznego. Resztę życia po opracowaniu bomby atomowej poświęcił na działalność na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się broni jądrowej. Był oskarżany przez amerykański rząd i służby o powiązania z ruchem komunistycznym oraz działalność szpiegowską. W latach 50. został pozbawiony dostępu do tajnych dokumentów. Dopiero prezydent Kennedy dokonał jego politycznej rehabilitacji. Oppenheimer jest dziś uznawany za jeden z symboli pacyfizmu i sprzeciwu wobec rozprzestrzeniania broni atomowej.

W roli Oppenheimera zobaczymy Cilliana Murphy'ego. W filmie wystąpi także Robert Downey Jr. w roli Lewisa Straussa, przewodniczącego komisji energii atomowej, Matt Damon jako generał porucznik Leslie Groves, dyrektor projektu Manhattan oraz Benny Safdie w roli wybitnego fizyka Edwarda Tellera.

Oppenheimer w kinach od 21 lipca 2023 roku.

Źrodło: MovieWeb