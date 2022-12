Poniżej streszczenie fabuły:

Niedawny absolwent college’u, Jaime Reyes (Xolo Maridueña), wraca do domu pełen aspiracji na przyszłość. Na miejscu okazuje się, że dom nie jest taki, jak go zostawił. Gdy bohater szuka swojego celu, los interweniuje, a Jaime niespodziewanie znajduje się w posiadaniu starożytnego reliktu obcej biotechnologii: skarabeusza. Kiedy skarabeusz nagle wybiera Jaime’a na swego symbiotycznego żywiciela, zostaje obdarzony niesamowitą zbroją zdolną do uzyskania niezwykłych i nieprzewidywalnych mocy, na zawsze zmieniając jego przeznaczenie. Zostaje superbohaterem o pseudonimie Błękitny Skarabeusz.