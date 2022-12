Wiemy kto będzie głównym złoczyńcą w filmie "Spider-Man: Poprzez Multiwersum" 0

Reżyser filmu Spider-Man: Poprzez Multiwersum, Kemp Powers, ujawnił, kto pojawi się jako czarny charakter w nadchodzących filmach.

Głównym antagonistą w nadchodzącym filmie Spider-Verse ma być The Spot, któremu głosu użyczy Jason Schwartzman, ale według informacji złoczyńca ma do odegrania większą rolę.

The Spot jest interesującym złoczyńcą, ponieważ wydaje się niepoważny, ale kiedy naprawdę spojrzysz na jego moce, drzemie w nim niesamowity potencjał. Jego umiejętność otwierania portali między wymiarami idealnie nadają się do Spider-Verse. Będzie złoczyńcą w dwóch następnych filmach i zdradzę, że The Spot i Miles są ze sobą połączeni w zaskakujący sposób.

The Spot odegra zatem dużą rolę w w filmie, ale jak dotąd niewiele ujawniono na temat tego, jakie zagrożenie będzie stanowił. Zamiast tego, wczesne streszczenie Across The Spider-Verse twierdziło, że Morales będzie musiał zmierzyć się z drużyną Spider-People, walcząc z wieloma rzekomo przyjaznymi i nieznanymi twarzami.

Dodajmy, że The Spot (dr Jonathan Ohnn) to superzłoczyńca pojawiający się w Marvel Comics. Postać została przedstawiona jako wróg Spider-Mana i Daredevila, który zyskał umiejętność otwierania portali międzywymiarowych, a także mniejszych, których używa do natychmiastowego pokonywania dużych odległości i popełniania przestępstw.

Jeśli chodzi o postacie, których fani mogą się spodziewać w filmie, będzie to mieszanka oryginalnych i komiksowych wariantów. Należą do nich powracający Spider-Man 2099/Miguel O’Hara (Oscar Isaac) i Peter B. Parker (Jake Johnson), a także kilka świeżych twarzy, takich jak Spider-Punk (Daniel Kaluuya) i Scarlet Spider. W Across The Spider-Verse pojawi się także Spider-Gwen, której ponownie podkłada głos Hailee Steinfeld.

Film Spider-Man: Poprzez Multiwersum trafi zadebiutuje 2 czerwca 2023 roku.

