Zapowiedź nowego serialu TVP "Dom Pod Dwoma Orłami"

kadr z serialu "Dom Pod Dwoma Orłami"

Produkcja opowie o losach Polaków, Niemców i Ukraińców, którzy spotkają się w starej willi we Wrocławiu. Pierwszy sezon będzie składał się łącznie z 10 odcinków, które emitowane będą w każdą niedzielę o tej samej porze.

Akcja serialu rozpoczyna się latem roku 1997. Marianna (Sonia Mietielica) studentka architektury, wraca ze stypendium w USA do rodzinnego domu we Wrocławiu. Jej matka Helena Lach (Agnieszka Mandat), z zawodu stomatolog, to wiecznie zapracowana, oddalona od rodziny perfekcjonistka. Babcia Zofia Szablewska (Małgorzata Zajączkowska), jest przeciwieństwem Heleny. Pełna energii, ciepła i humoru, bezgranicznie kocha Mariannę. Marianna przyjeżdża do Polski z narzeczonym Paulem (Thomas Christian), którego rodzina ma polskie korzenie i który postanowił odwiedzić ich rodzinne strony na dawnych Kresach.

W nocy woda zalewa tytułowy Dom pod Dwoma Orłami. Babcia Zofia dostaje udaru i trafia do szpitala. Kiedy woda opada, parter domu wygląda jak pobojowisko. W piwnicy zapada się posadzka. Z odsłoniętej w ten sposób skrytki Marianna wydobywa stare poniemieckie dokumenty, zdjęcia, plany i pamiętnik Lisy Weber (Karolina Rzepa) i jej brata Karla (Adrian Zaremba). W ten sposób bohaterka poznaje zaskakujące wojenne losy rodzeństwa. Dziennik urywa się w dramatycznym momencie, kiedy Karl ucieka z Breslau.

Tymczasem babcia Zofia wraca ze szpitala do domu i niespodziewanie zaczyna opowiadać Mariannie skrywaną przez lata prawdę o swoim życiu. Wspomina m.in. o wielkiej, szczęśliwej rodzinie Szablewskich z małej kresowej wsi Nowosioło, o swoim uwielbiany mężu Antonim (Grzegorz Małecki), o synu Zbigniewie (Eryk Lenartowicz), o Wasylce (Andrey Zhuravskyi) ukraińskim pasierbie wychowanym jak syn w ich dworze. O rodzicach, o niewidomym bracie Maurycym (Mateusz Rusin), o ukochanej kucharce Oldze (Natella Treytakova), o oszukanym przez Rosjan Ukraińcu Jamrożym (Philipp Mogilnitskiy). We wspomnieniach wraca zsyłka do Kazachstanu, po której Zofia (Karolina Gruszka) stała się wrakiem człowieka. Jej rodzinne strony nie należą teraz do Polski, tylko do ZSRR. Jako repatriantka ze Wschodu ląduje we Wrocławiu. Zamieszkuje w Domu pod Dwoma Orłami z oficerem bezpieki, Janem Liskim (Andrzej Konopka). Rozpoczyna poszukiwania bliskich.

Źrodło: tvp.pl