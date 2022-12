Erotyczna komedia ''Minx'' anulowana po jednym sezonie 0

Niespodziewanie platforma HBO Max postanowiła anulować serial Minx. To komedia z erotycznym podszyciem, która została dobrze przyjęta przez widzów i krytyków. Otrzymała także zgodę na realizację drugiego sezonu, który to był w już na etapie produkcji.

fragment plakatu promującego serial ''Minx''

Patrząc na to, bardzo dziwną wydaje się decyzja platformy. Prawdopodobnie podyktowana jest ona cięciami, jakie w ostatnim czasie zachodzą w serwisie.

Serial zadebiutował w połowie marca tego roku, a już w maju otrzymał odnowienie na drugi sezon. Zdjęcia do niego już się rozpoczęły. Twórcy produkcji nie chcą z niej rezygnować i zapowiedzieli poszukiwania nowego domu.

Twórczynią i producentką Minx jest Ellen Rapoport. W rolach głównych występują Ophelia Lovibond jako Joyce i Jake Johnson jako Doug.

Akcja Minx przeniesie nas do Los Angeles z lat 70. XX wieku. Główna bohaterka to młoda, pewna siebie i mająca głowę pełną idealistycznych poglądów feministka imieniem Joyce. Chce stworzyć magazyn typowo dla kobiet. Jednak jej projekt zostaje odrzucany przez kolejne wydawnictwa, za sterami których stoją mężczyźni. Na jej drodze staje wtedy Doug – to specyficzny, pełen ulicznej mądrości dystrybutor niskobudżetowych filmów porno. Joyce łączy siły z mężczyzną i wspólnie rozpoczynają pracę nad wydaniem pierwszego erotycznego magazynu dla kobiet – ’’Minx’’. Tworząc go kobieta mierzy się z szukaniem modeli, niezbyt pochlebną opinią współpracowników oraz znajduje się w samym centrum wojny kulturowej. Czasopismo jednak osiąga sukces i na zawsze zmienia sposób patrzenia i myślenia kobiet o seksualności.

