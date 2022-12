Norman Reedus kolejną gwiazdą "Balleriny" - spin-offu "Johna Wicka" 0

Gwiazda The Walking Dead Norman Reedus, jest kolejną osobą, która dołączyła do Balleriny. Reedus zagra u boku Any de Armas w nadchodzącym spin-offie Johna Wicka.

kadr z serialu "The Walking Dead"

Ballerina została po raz pierwszy ogłoszona w 2019 roku, po kinowym debiucie filmu John Wick 3, który dał nam pierwsze spojrzenie na zabójców Balleriny, którzy są szkoleni przez syndykat Ruska Roma kierowany przez postać graną przez Anjelicę Huston.

Film skupi się na młodej zabójczyni, która szuka zemsty na ludziach, którzy zabili jej rodzinę. Film wyreżyseruje Len Wiseman na podstawie scenariusza napisanego przez Shaya Hattena (Armia umarłyc). Produkcja będzie nadzorowana przez Jamesa Myersa z Lionsgate. Producentami spin-offu są Basil Iwanyk, Erica Lee, Keanu Reeves i Chad Stahelski.

Nie wiadomo jeszcze, kogo zagra Reedus. Aktor jest najbardziej znany z roli Daryla Dixona w The Walking Dead, a obecnie kręci swój spin-off TWD we Francji. Aktor zagra także w The Bikeriders u boku Austina Butlera, Jodie Comer, Toma Hardy’ego i Michaela Shannona.

Lionsgate jest obecnie w fazie postprodukcji John Wick 4, który ma trafić do kin 24 marca 2023 roku. Studio pracuje również nad prequelowym serialem The Continental, który zadebiutuje w Peacock.

Źrodło: comingsoon.net