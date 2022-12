Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Zdjęcia do "Deadpoola 3" mają wystartować w maju 2023 roku 0

Reżyser trzeciej części przygód Deadpoola uchylił rąbka tajemnicy na temat tego, kiedy ekipa zdjęciowa oraz aktorzy wejdą na plan wyczekiwanej kontynuacji. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Shawn Levy, czyli reżyser filmu Deadpool 3 potwierdził Colliderowi, że jego zespół planuje rozpoczęcie produkcji nowej odsłony przygód Pyskatego Najemnika w maju 2023 roku. Warto dodać, że film nie tylko będzie łączył postacie Deadpoola oraz Wolverine’a (na ekranie ponownie w tej roli zobaczymy Hugh Jackman), ale również będzie to debiut antybohatera w Kinowym Uniwersum Marvela. Co więcej, Walt Disney zgodził się, aby Shawn Levy oraz reszta ekipy odpowiedzialnej za film zrealizowała go z myślą o kategorii wiekowej R.

Shawn Levy powiedział zresztą, że utrzymanie owej kategorii było kluczowe przy podejmowaniu decyzji o zostaniu reżyserem filmu. Przed laty uległ w sprawie zmiany kategorii wiekowej z R na PG-13 i do dzisiaj żałuje tej decyzji. Było to przy okazji komedii Stażyści z 2013 roku.

Rhett Reese i Paul Wernick, czyli scenarzyści również podkreślali, ze Walt Disney nie będzie im się w to mieszał i pozwoli Deadpoolowi być Deadpoolem.

Deadpool 3 trafi do kin 8 listopada 2024 roku.

Źrodło: Variety