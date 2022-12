Czy powstanie "Star Wars: Rogue Squadron"? Patty Jenkins przekazała nowe informacje 0

Od jakiegoś czasu pojawiają się nieoficjalne informacje na temat powstania Star Wars: Rogue Squadron. Większość z nich twierdziła, że projekt upadł, jednak reżyserka filmu zdradziła nieco więcej.

logo Rogue Squadron

Twórczyni Wonder Woman, Patty Jenkins, wyjaśniła dwój udział w spin-offie Gwiezdnych Wojen, zatytułowanym Rogue Squadron. W mediach społecznościowych Jenkins wydała oświadczenie w odpowiedzi na różne doniesienia, twierdząc, że to ona była powodem, dla którego zarówno Rogue Squadron, jak i Wonder Woman 3 już nie powstaną.

Pierwotnie opuściłam Rogue Squadron po długim i produktywnym procesie rozwoju, kiedy stało się jasne, że nie może to nastąpić wystarczająco szybko i nie chciałam dalej opóźniać trzeciej odsłony Wonder Woman. Kiedy to zrobiłam, Lucasfilm poprosił mnie o rozważenie powrotu do projektu po zrealizowaniu Wonder Woman, co było dla mnie zaszczytem, ​​więc się zgodziłam. Zawarli ze mną nową umowę. W rzeczywistości nadal się tym zajmuję i od tego czasu ten projekt jest aktywnie rozwijany. Nie wiem, czy ostatecznie dojdzie do realizacji. Nigdy tego nie możemy być pewni, dopóki proces rozwoju nie zostanie zakończony, ale nie mogę się doczekać, ponieważ widzę tu wielki potencjał. możemy odczytać w oświadczeniu Patty Jenkins

Po nagłym anulowaniu Wonder Woman 3 znawcy branży twierdzili, że to podejście Patty Jenkins do projektu spowodowało, że został wycofany. Od tego czasu dalsze raporty twierdziły, że podobne było w przypadku Rogue Squadron.

Chociaż szczegóły dotyczące Star Wars: Rogue Squadron są skąpe, projekt miał czerpać inspirację z serii arkadowych gier akcji o tej samej nazwie, która rozpoczęła się pod koniec lat 90. na konsole Nintendo. W ten sposób Eskadra Łotrów wprowadziłaby nową generację pilotów myśliwców. Pierwotnie planowany na przyszły rok film, został usunięty z harmonogramu premier Disneya we wrześniu.

Źrodło: movieweb.com