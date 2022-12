Prime Video daje zielone światło do realizacji serialu na podstawie gry "God Of War"

Platforma Prime Video złożyła zamówienie na serię God of War, opartą na niezwykle popularnej grze wideo PlayStation o tematyce starożytnej mitologii. Koprodukowany przez Sony Pictures Television i Amazon Studios we współpracy z PlayStation Productions, God of War będzie miał swoją premierę w Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie. Negocjacje trwały od marca tego roku.