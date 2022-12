''Kalejdoskop'' - historia wielkiego napadu inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Zobacz zwiastun serialu 0

Netflix prezentuje zwiastun serialu Kalejdoskop. To kolejna po Domu z papieru produkcja opowiadająca o wielkim napadzie. Ta jednak inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami. Samo oglądanie serialu również nie będzie 'normalne'.

Kalejdoskop to antologiczna produkcja, w której to Giancarlo Esposito wciela się w rolę kryminalisty i mistrza złodziei. Leo Papa przewodzi grupie złodziei, z których to każdy ma inną umiejętność, niezbędną do powodzenia skomplikowanego napadu. Leo wykorzystując szalejącą burzę, pragnie włamać się do jednego z najbezpieczniejszych skarbów na świecie i ukraść 7 miliardów dolarów. Jego plan ma także podłoże prywatne. Leo chce się zemścić na byłym złodzieju, Rufusie Salasie, który niegdyś go zdradził. Plany grupy niweczą jednak chciwość i zdrada.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Kalejdoskop ukaże nam nowy sposób oglądania. Każdy widz w innej, wybranej przez platformę kolejności, obejrzy poszczególne odcinki tego serialu. Pierwszy odcinek wybiera serwis, kolejność następnych epizodów również, jedynie finałowy odcinek każdy obejrzy w tym samym momencie, a więc na końcu. Kolejność pozostałych będzie przydzielona indywidualne.

Fabuła serialu jest luźno inspirowana prawdziwą historią, w której 70 miliardów dolarów w obligacjach zaginęło w centrum Manhattanu podczas huraganu Sandy. Seria składa się z ośmiu odcinków obejmujących okres od 24 lat przed napadem do sześciu miesięcy po nim. Każdy z nich ukaże historię innej osoby i w innym okresie czasu.

Serial stworzył Eric Garcia. Występują w nim m.in. Giancarlo Esposito, Paz Vega, Rufus Sewell, Tati Gabrielle, Peter Mark Kendall, Rosaline Elbay i Jai Courtney.

Premiera Kalejdoskopu już 1 stycznia 2023 roku.

Źrodło: Netflix