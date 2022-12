John Cena i Jason Momoa w komedii akcji ''Killer Vacation'' 0

Dwaj wielcy aktorzy znani z superbohaterskich ról w filmach DC, wystąpią razem w komedii Warner Bros. zatytułowanej Killer Vacation. Mowa o Johnie Cena wcielającym się w Peacemakera i Jasonie Momoa, portretującego Aquamana.

John Cena, ''Peacemaker''

Obaj panowie spotkali się już na planie dziesiątej części Szybkich i wściekłych. Ich współpraca przebiegła na tyle dobrze, że bez żadnych przeciwskazań zdecydowali się ponownie wystąpić razem na ekranie.

Jeśli chodzi o fabularne szczegóły filmu Killer Vacation, to niestety, ale na razie trzymane są one w tajemnicy. Scenariusz tej komedii piszą Mark Gunn i Brian Gunn. Producenci wykonawczy to John Rickard i Peter Safran. Trwają jeszcze poszukiwania odpowiedniej osoby na stanowisko reżysera.

Osoby czytające już wstępny scenariusz filmu porównują go do Prawdziwych kłamstw Jamesa Camerona. To kultowa już komedia akcji z Arnoldem Schwarzeneggerem.

Źrodło: Variety