Zwiastun przejmującego dramatu ''Women Talking'' o historii gwałconych kobiet z menonickiej społeczności

Studio MGM wypuściło zwiastun przejmującego dramatu o kobiecej krzywdzie. Produkcja nosi tytuł Women Talking i jest inspirowana powieścią Miriam Toews, która napisała ją na podstawie prawdziwych wydarzeń.

Fabuła Women Talking rozgrywa się w małej religijnej społeczności odizolowanej od świata zewnętrznego. Żyjące w niej kobiety konfrontują się z latami milczenia, przemocy i nadużyć, jakich doznały od mężczyzn żyjących wśród nich.

Kobiety menonitki budziły się zakrwawione, poturbowane i ze śladami gwałtów. Próbowano im wmówić, że to ich wymysły bądź zaatakował je sam szatan. Kiedy jednak prawda o tym, że gwałcili je mężczyźni ze społeczności, wyszła na jaw, kobiety musiały podjąć bardzo trudną decyzję. Czy zostać i walczyć o siebie i dzieci czy uciekać i gdzieś z dala zacząć życie od nowa?

Akcja filmu w dużej mierze rozgrywa się w szopie, gdzie skrzywdzone kobiety gromadzą się w celu podjęcia decyzji co do swojej przyszłości. Mają na to dobę, bowiem wtedy krzywdzący je mężczyźni zostaną wypuszczeni z aresztu.

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Za reżyserię i scenariusz tej produkcji odpowiada Sarah Polley. W filmie występują Rooney Mara, Jessie Buckley, Claire Foy, Judith Ivey, Sheila McCarthy, Ben Whishaw i Frances McDormand.

Premiera filmu 20 stycznia 2023 roku. Woman Talking wyświetlany był już na wielu festiwalach. Pierwszy raz 2 września na Telluride Film Festival.

Źrodło: ComingSoon