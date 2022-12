Produkcja "Aquamana 2 " pochłonęła już ponad 200 milionów 0

Wciąż krążą pogłoski o tym, jak może wyglądać przyszłość filmów DC Universe, nowy raport Variety sugeruje, że budżet nadchodzącej kontynuacji Aquaman and the Lost Kingdom znacznie przekroczył pierwotne plany, co może również wpłynąć na inne filmy studia.

fragment plakatu filmu "Aquamana"

Najnowszy raport, który zawiera wiele różnych plotek krążących obecnie na temat DC Studios, wspomina o fakcie, że James Gunn i Peter Safran, wciąż tworząc własne uniwersum filmowe, ale muszą również wdrożyć istniejące już tytuły do ​​kin. Jedną z takich pozycji jest drugi film o Aquamanie. Według raportu, przed erą Gunna i Safrana w DC Studios, współdyrektor Warner Bros., Pam Abdy, musiała powiedzieć reżyserowi Jamesowi Wanowi, aby spróbował znaleźć sposób na zmniejszenie budżetu na powtórki, ponieważ film kosztował jak do tej pory ponad 205 milionów dolarów.

Wspomniano także, że wszelkie dalsze poprawki do nadchodzącego filmu mogą z łatwością kosztować kolejne miliony. Ponieważ Warner Bros. Discovery szuka obecnie wszelkich sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy, oznacza to, że jest mało prawdopodobne, abyśmy zobaczyli wyniki tego, co Gunn i Safran zaplanowali dla DC w jakimkolwiek filmie, który jest już w toku, ale zamiast tego stanie się to dopiero w przyszłości, najszybciej w 2024 roku.

Najnowszym filmem DC Universe będzie Shazam! Gniew bogów, którego premiera zaplanowana jest na 17 marca 2023 r. Po nim pojawią się Flash, Blue Beetle oraz Aquaman and the Lost Kingdom.

Źrodło: Variety