Henry Cavill nie powróci jako Superman! James Gunn osobiście weźmie się za Człowieka ze stali 0

W mediach spadła prawdziwa informacyjna bomba związana z DC Studios. Henry Cavill nie powróci, jako Człowiek ze stali w kinowym uniwersum DC. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Henry Cavill - "Człowiek ze stali"

James Gunn ogłosił za pośrednictwem Twittera prace nad nowym filmem o Supermanie. Co ciekawe twórca filmów Legionie samobójców oraz Strażnikach Galaktyki osobiście zajmie się napisaniem scenariusza! Nie wiadomo jednak czy Gunn stanie także za kamerą superprodukcji. Najważniejsza informacja płynąca z jego ogłoszenia w mediach społecznościowych dotyczy jednak odtwórcy głównej roli. Henry Cavill, który odgrywa tę rolę od 2013 roku, nie będzie już wcielał się w Człowieka ze stali!

James Gunn, który został jednym z szefów DC Studios będzie poszukiwał innego aktora do roli Clarka Kenta. Studio chce zatrudnić zdecydowanie młodszą osobę do roli Supermana. Scenariusz jest na wczesnym etapie, ale z pierwszych doniesień wynika, że historia będzie podążać za młodym Clarkiem Kentem, który dopiero zaczyna swoją karierę w Daily Planet. Oznacza to, że akcja filmu będzie rozgrywać się głównie w Metropolis, a nie w Smallville. To właśnie w tym mieście Clark spotka kultowe postacie znane ze świata komiksów DC, w tym swoją przyszłą żonę Lois Lane.

Peter i ja mamy gotową planszę z planem na DC, którą nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani. Będziemy mogli podzielić się ekscytującymi informacjami o naszych pierwszych projektach na początku nowego roku. Na planszy znajduje się film o Supermanie. W początkowej fazie nasza historia będzie koncentrować się na wcześniejszym okresie jego życia, więc postać nie będzie grana przez Henry’ego Cavilla. Ale właśnie odbyliśmy wspaniałe spotkanie z Henrym, jesteśmy wielkimi fanami i rozmawialiśmy o wielu ekscytujących możliwościach współpracy w przyszłości ogłosił James Gunn

Przypomnijmy, że Henry Cavill pojawił się, jako Człowiek ze stali w scenie po napisach widowiska Black Adam. Wówczas ogłoszono, że aktor wraca do roli Ostatniego Syna Kryptona. Nie należy jednak doszukiwać się nieuczciwości ze strony Cavilla, ponieważ właśnie taki był plan zanim studio zdecydowało się na zatrudnienie Gunna i Petera Safrana.

Co sądzicie o tych informacjach?

Źrodło: The Hollywood Reporter