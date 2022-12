Reese Witherspoon i Ashton Kutcher w romantycznej komedii ''Your Place or Mine'' 0

Gwiazda filmu Legalna blondynka Reese Witherspoon i aktor z Efektu motyla – Ashton Kutcher, łączą swe siły w komedii romantycznej powstającej dla platformy Netflix. Produkcja nosi tytuł Your Place or Mine.

''Your Place or Mine''

Reese wciela się w Debbie Dunn, Ashton portretuje zaś Petera. Dwójkę tą łączy wielka przyjaźń, której nie przeszkadza nawet to, że są oni całkowitymi przeciwieństwami. Debbie to klasyczna mama z Los Angeles, która rozwija się zawodowo w Nowym Jorku, ale nieustannie tęskni za synem. Peter zaś uwielnia życie w biegu i zgiełk Nowego Jorku.Wszystko się zmienia, gdy zamieniają się oni miejscami. Tydzień życia w całkiem innym świecie otwiera im oczy. Odkrywają, że to czego myślą, iż pragną, wcale może nie być tym, czego tak naprawdę potrzebują.

Za reżyserię i scenariusz tej romantycznej komedii odpowiada Aline Brosh McKenna. Ma ona na swoim koncie m.in. Cruellę i Diabeł ubiera się u Prady. Stanęła już za kamerą kilku odcinków serialu Crazy Ex-Girlfriend, jednak praca nad pełnometrażowym projektem jaki jest film Your Place or Mine, to dla niej debiut. Na ekranie oprócz wspomnianej dwójki ujrzymy także Jesse Williams, Zoë Chao, Wesley Kimmel, Griffin Matthews, Rachel Bloom i Shiri Appleby.

Premiera filmu na Netflix już 10 lutego 2023 roku.

Źrodło: ComingSoon