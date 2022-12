Powstanie adaptacja gry ''Death Stranding'' 0

Komputerowa gra akcji Death Stranding stworzona przez Kojima Productions zostanie zaadaptowana na film. Nad projektem czuwają studia Kojima Productions Hideo Kojimy i Hammerstone Studios, odpowiedzialne m.in. za horror Barbarzyńcy.

Jeśli chodzi o szczegóły fabularne adaptacji to pozostają one tajemnicą. Projekt jest na wczesnym etapie rozwoju. Nie posiada jeszcze ani reżysera, ani scenarzystów, jednak jak twierdzi serwis Deadline, są oni już poszukiwani.

Jedyne co wiadomo, to że film z pewnością wprowadzi do świata gry nowe postacie i elementy. Czy powstanie dla jakiejś platformy streamingowej czy trafi prosto do kina, jak na razie pozostaje zagadką.

Gra Death Stranding wydana została w 2019 roku. Niedawno ogłoszono powstanie jej kontynuacji. To gra z otwartym światem i z widokiem TPP. Jej głównym bohaterem jest Sam Porter. Mężczyzna należący do organizacji specjalizującej się w transporcie towarów pomiędzy miastami. Świat w jakim żyje to groteskowa wizja apokaliptycznej przyszłości. Sam musi stawić czoła światu, który został całkowicie przekształcony przez fenomen zwany Death Stranding. Jako kurier własnoręcznie przenosi to, co pozostało z naszej przyszłości, wyruszając w podróż, by na nowo połączyć zniszczony świat.

Źrodło: Deadline, Epic Games