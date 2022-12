Gwiazda ''Oppenheimera'' w zwiastunie poruszającego filmu Zacha Braffa ''A Good Person'' 0

''A Good Person''

Braff oprócz tego, że stanął za kamerą A Good Person to jest także autorem scenariusza do produkcji. Obsada dramatu prezentuje się wybitnie. Oprócz znanej z Oppenheimera Florence Pugh i Morgana Freemana, Boga z komedii Evan Wszechmogący, na ekranie ujrzymy Molly Shannon, Chinaza Uche i Celeste O'Connor.

A Good Person to poruszająca opowieść o tragedii i przebaczeniu. Freeman wciela się w Daniela, który po latach spotyka Allison (w tej roli Pugh), kobietę zamieszaną w tragedię, która odebrała życie jego córce. Wydarzenie to mocno odbiło się również na Allison. Z młodej ze świetlaną przyszłością kobiety nie wiele zostało. Pogrążony w żalu Daniel wychowuje swoją nastoletnią wnuczkę, zaś Allison poszukuje odkupienia, bez którego nie jest w stanie dalej żyć. Oboje odkrywają, że przyjaźń, przebaczenie i nadzieja mogą nieoczekiwanie rozkwitnąć tam, gdzie najmniej by się tego można było spodziewać i mogą nadać zmarniałemu życiu nowego sensu.

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Premiera filmu zaplanowana została na 31 marca 2023 roku.

