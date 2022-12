Po tym jak dowiedzieliśmy się, że Henry Cavill jednak nie powróci do roli Supermana, w wielu z nas z pewnością zatliła się iskierka nadziei, na powrót aktora do roli Geralta w netflixowskim Wiedźminie. Musimy Was niestety rozczarować. Tak się nie stanie. Cavill ma już inny projekt na horyzoncie.