Jack Huston zadebiutuje jako reżyser! 0

Jack Huston, aktor znany z Irlandczyka czy Domu Gucci zadebiutuje jako reżyser. Stanie on za kamerą filmu zatytułowanego Day of the Fight.

Jack Huston to wnuk legendarnego reżysera Johna Hustona mającego na swoim koncie takie kultowe dzieła jak Noc Iguany, Sędzia z Teksasu, Człowiek, który chciał być królem czy Ucieczka do zwycięstwa.

Huston pracując przy tym projekcie, nie stanie tylko za kamerą. Objął on także funkcję scenarzysty i producenta.

Day of the Fight opowie historię odnoszącego niegdyś wielkie sukcesy boksera, który stara się odkupić swoje winy. Aby to zrobić wspomina swoją przeszłość oraz konfrotnuje ją z teraźniejszością. Akcja filmu będzie miała miejsce w dniu pierwszej walki boksera od czasu jego wyjścia z więzienia.

Prace nad filmem już trwają. Ekipę można spotkać w Nowym Jorku i New Jersey. W Day of the Fight zagrają Michael Pitt, Nicolette Robinson, zdobywca Oscara Joe Pesci, John Magaro i Ron Perlman.

Premiera filmu nie została jeszcze wyznaczona.

Źrodło: Collider