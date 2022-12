Rian Johnson ma nadzieję stworzyć kolejny film z uniwersum "Gwiezdnych wojen" 0

Pierwszy i jak dotąd jedyny film Riana Johnsona z uniwersum Star Wars zatytułowany Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi spotkał się z skrajnymi opiniami i chociaż reżyser nie nakręcił od tamtej pory kolejnego filmu w tym kultowym świecie science fiction, byłby smutny, gdyby nigdy więcej nie miał na to szansy.

kadr z filmu "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi"

Rozmawiając z Insiderem w niedawnym wywiadzie, Johnson został zapytany, jak by się czuł, gdyby nigdy nie miał szansy wyreżyserować kolejnego filmu z Gwiezdnych Wojen. Reżysera stwierdził, że nie będzie to koniec świata, ale przyniesie mu to smutek z powodu swojej miłości do serii.

Myślę, że dla nikogo nie byłby to koniec świata. Ale byłoby mi smutno. Kocham świat. kocham ludzi. Uwielbiam fanów Gwiezdnych Wojen. Uwielbiam pasję, z jaką się w to angażują. Nie ma nic lepszego niż opowiedzenie historii na tym świecie, a następnie doświadczanie ludzi, którzy naprawdę się z nią łączą i dają ci o tym znać. To niezwykłe. Mam nadzieję, że uda mi się to powtórzyć, ale nic nie jest końcem świata, dopóki koniec świata się nie wydarzy.

wyjawił Rian Johnson

Pierwsza (i jak dotąd jedyna) przygoda Johnsona z Gwiezdnymi Wojnami miała miejsce w 2017 roku, filmem, który po premierze spotkał się z bardzo różnymi opiniami. Podczas gdy niektórzy postrzegali go jako fantastyczną produkcję i wejście do serii Gwiezdne wojny, inni krytykowali jego odstępstwo od normy i tego, czego niektórzy fani mogli się spodziewać. Pomimo swoich podziałów, Ostatni Jedi nadal był hitem kasowym, zarabiając 1,3 miliarda dolarów na całym świecie i stając się drugim najbardziej dochodowym filmem Gwiezdnych Wojen w historii.

Źrodło: insider.com