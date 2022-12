Cameo Henry'ego Cavilla i Gal Gadot wycięte z "The Flash" 0

THR donosi, że nadchodzący film DC Studios The Flash, nie będzie już zawierał scen Supermana Henry'ego Cavilla i Wonder Woman Gal Gadot.

kadr z filmu "Liga Sprawiedliwości"

Prawie dwa miesiące po tym, jak Henry Cavill ogłosił na Instagramie, że wrócił jako Superman, aktor był zmuszony przyznać, że jednak do tego nie dojdzie, po tym jak nowi szefowie DC Studios, James Gunn i Peter Safran, postanowili wyznaczyć nowy kurs dla Człowieka ze stali, który ma zostać napisany przez Gunna, i w którym wystąpi młodszy aktor w roli głównej.

Koniec Cavilla jako Supermana był jak dotąd najwyraźniejszą wskazówką, że Gunn i Safran dokonują znacznej przebudowy DC, ponownego uruchomienia, które zerwie znaczące powiązania z poprzednimi reżimami, które obsługiwały filmy DC dla Warner Bros. Cavilla nakręcił epizod w The Flash, jednym z czterech filmów DC, które mają zostać wydane w 2023 roku, ale źródła podają, że to cameo, wraz z Gal Gadot jako Wonder Woman, jest teraz wycinane.

Źródła podają, że Cavill nie miał podpisanej umowy na powrót jako Superman, a jedynie ustną obietnicę, że studio będzie rozwijać przyszłe projekty. Za każde cameo zapłacono mu po 250 tys. dolarów. Aktor w ostatnich latach odrodził się dzięki występowi Wiedźminie, w którym zarabiał milion dolarów za odcinek. Cavill opuścił serial tej jesieni, chociaż nie jest jasne, czy za jego odejściem stała obietnica kolejnych występów Supermana.

