Box Office: Mocny start widowiska "Avatar: Istota wody" na świecie 0

Długo oczekiwana kontynuacja Avatara w reżyserii Jamesa Camerona wreszcie zadebiutowała na ekranach kin. Superprodukcja zaliczyła mocny start w światowym box office’e.

"Avatar: Istota wody"

W trakcie minionego weekendu superprodukcja Avatar: Istota wody zadebiutowała na ekranach światowych kin. W Ameryce Północnej nowe dzieło Jamesa Camerona zaczęło kwotą 134 mln dolarów. Za granicą ten epos science-fiction przyniósł 301 milionów dolarów, podnosząc jego globalny wynik do pokaźnych 435 milionów dolarów.

Taki wynik oznacza, że mamy do czynienia z trzecim, co do wielkości globalnym weekendem otwarcia w czasach pandemii. Doktor Strange w multiwersum obłędu (442 mln dolarów na całym świecie) i Spider-Man. Bez drogi do domu (600 mln dolarów na całym świecie).

Jeśli chodzi o rynek wewnętrzny to Avatar: Istota wody zrównał się z wynikiem The Batman Matta Reevesa. Niektórzy mogą uznać to za małe rozczarowanie, ponieważ prognozy analityków zajmujących się box office’em sugerowały start na poziomie 150-175 mln dolarów. Mimo wszystko nie należy skreślać filmu już teraz, ponieważ produkcje Jamesa Camerona charakteryzują się tak zwanymi "długimi nogami". Swoje mogły zrobić także decydujące momenty na katarskim Mundialu.

Ostatnie tygodnie grudnia mogą być, więc dla filmu Avatar: Istota wody bardzo owocne. A czy Wy byliście już na superprodukcji?

Źrodło: Variety