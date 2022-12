Ludzie tworzący Radio Silence – Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett i Chad Villella w rozmowie z Entertainment Weekly zdradzili, iż planowany film nie będzie nową wersją oryginału.

To nie będzie remake. '’Ucieczka z Nowego Jorku'’ to jeden z tych tytułów, który jest dla nas nietykalny. Żyje on jakoby we własnym świecie, który jest dla nas niesamowicie ważny. Prawdopodobnie projekt, nad którym pracujemy będzie podobny do ’’Krzyku’’. Będzie to ukłon w stronę oryginału i kontynuacja tego świata z bohaterami podobnymi do tych, których pokochaliśmy powiedział Gillett.