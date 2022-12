Sezon 2022 był bez wątpienia najlepszym w karierze Igi Świątek. Polska tenisistka wygrała dwa wielkoszlemowe turnieje – French Open i US Open, a także turnieje z cyklu WTA 1000 – Doha, Indian Wells, Miami, Rzym. Po zwycięstwie na Florydzie Świątek, jako pierwsza Polka w historii, awansowała na pozycję liderki rankingu WTA. Po kolejnych triumfach biła kolejne rekordy liczby spotkań bez porażki. Znakomita seria 37 zwycięstw została przerwana na Wimbledonie, gdzie Polka musiała uznać wyższość Alize Cornet.

Serial Cztery pory Igi przybliża w chronologicznym porządku najważniejsze momenty tego sezonu. Nie zabraknie więc sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie oraz towarzyszących jej emocji i wzruszeń. Twórcy wykraczają jednak poza kort i zaglądają do kulis tenisowego świata. Jak wygląda codzienne życie w teamie Igi Świątek? Ile litrów potu trzeba wylać na treningach, aby osiągnąć sukces? Gdzie polska tenisistka zaczynała swoją przygodę z tenisem? Co mówią o niej inne gwiazdy tenisa? O tym opowiedzą sama Iga Świątek, jej tata Tomasz oraz osoby tworzące jej team, czyli trener Tomasz Wiktorowski, psycholog Daria Abramowicz i odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne Maciej Ryszczuk.