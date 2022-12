Jon Landau, czyli producent filmów reżyserowanych przez Jamesa Camerona powiedział, że produkcja Avatara 3 jest już ukończona w 95%. Co więcej pierwszy akt Avatara 4 został już sfilmowany, a powracająca obsada czytała swoje scenariusze aż do Avatara 5.

To, co zrobiliśmy, to przede wszystkim ukończyliśmy wszystkie cztery scenariusze do 2, 3, 4 i 5. Obsada już je przeczytała. Wiedzą, dokąd zmierzają ich bohaterowie. Oni wiedzą. Odgrywają już te sceny. Nakręciliśmy już cały drugi film. Nakręciliśmy 95% filmu trzeciego. Mamy jeszcze trochę do zrobienia. Nakręciliśmy pierwszy akt filmu czwartego. Myślę, że jedną ze wspaniałych rzeczy, które zrobiliśmy, a Jim zrobił to w tych scenariuszach, jest fakt, że każdy film zabierze cię do nowych światów i nowych kultur.

powiedział Landau