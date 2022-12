Ncuti Gatwa jako Doctor Who - BBC prezentuje pierwsze zdjęcia 0

Ncuti Gatwa zastąpił Jodie Whittaker w serialu Doktor Who. Teraz to on będzie piętnastym już wcieleniem kultowego Władcy Czasu. Jak będzie prezentował się w tej roli możecie zobaczyć poniżej.

BBC opublikowało pierwsze dwa zdjęcia z planu produkcji. Na pierwszym z nich widzimy Gatwę z brązowym stroju w szkocką kratę. Na drugim również w tym samym stroju, ale z kobietą u boku. To jego partnerka z planu, Millie Gibson, która wciela się w Ruby Sunday.

Nowe odcinki należące do 14. sezonu Doktora Who zadebiutują w listopadzie 2023 roku. Swoją premierę odbędą w BBC i Disney+, a będzie to miało miejsce z okazji 60. rocznicy jego powstania.

Opiekę nad Doktorem Who od tego sezonu przejmuje Russell T. Davies. Gatwa to oficjalnie pierwszy czarnoskóry aktor, który wcieli się w tą kultową postać.

Źrodło: Twitter