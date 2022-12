Zwiastun ''Maybe I Do'', romantycznej komedii z gwiazdorską obsadą 0

Wytwórnia Vertical Entertainment opublikowała zwiastun romantycznej komedii Maybe I Do. W rolach głównych aktorzy dobrze znani z produkcji należących do wspomnianego gatunku – Richard Gere i Diane Keaton.

Ci wielcy hollywoodzki aktorzy wcielają się w niewiernych małżonków, którzy od lat uciekając od małżeńskiej rutyny prowadzą romans. Niedługo jednak wszystko to może się wydać. Dorosłe już dzieci obojga zakochują się w sobie, nie mając pojęcia o zawiłym życiu intymnym swoich rodziców. Co za tym idzie będące na horyzoncie spotkanie obu rodzin z pewnością nie będzie zwykłe, bowiem ich członkowie znają się, aż za bardzo… Konfrontacja tych dwóch związków doprowadzi do intrygujących przemyśleń i dyskusji na temat sensu i trwałości formalnych przyrzeczeń. Czy pomimo to młodzi staną przed ołtarzem?

Poniżej wspomniany zwiastun:

Maybe I Do to pełnometrażowy debiut reżyserski Michaela Jacobsa, producenta nominowanego do Oscara. Jest on także autorem scenariusza. Obsadę uzupełniają Susan Sarandon i William H. Macy oraz Emma Roberts i Luke Bracey, którzy ponownie spotykają się na planie, po romantycznej komedii Netflix z 2020 roku – Randki od święta.

Premiera filmu wyznaczona jest na 27 stycznia 2023 roku.

Źrodło: ComingSoon