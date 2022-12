Amazon szykuje serialową ekranizację powieści ''The Deep'' o horrorze czającym się w głębinach oceanu 0

Amazon Studios pracuje nad serialem The Deep. Produkcja ta będzie adaptacją powieści Nicka Cuttera o tym samym tytule, niewydanej niestety jeszcze w naszym kraju.

fragment okładki ''The Deep''

Projekt rozegra się w niedalekiej przyszłości, w której to ludzkość dziesiątkuje dziwna choroba. Powoduje ona niezwykle zaawansowaną sklerozę. Najpierw chora osoba zapomina o drobnostkach tj. miejsce położenia danej rzeczy, następnie o rzeczach ważniejszych jak sposób prowadzenia samochodu czy alfabet, a kończąc na tym, że organizm osoby zainfekowanej zapomina jak się funkcjonuje, co prowadzi do nieuchronnej śmierci. Dotychczas nie wynaleziono lekarstwa na tą chorobę. Jest jednak nadzieja, której trzyma się pewna badawca grupa. Na dnie Rowu Mariańskiego odkryto bowiem nieznaną substancję nazwaną 'ambrozją'. Ma to być uniwersalny uzdrowiciel. Aby zbadać to cudowne zjawisko na dno oceanu zmierza grupa odważnych naukowców. Stacja, w której stacjonują szybko jednak zostaje odcięta od komunikacji ze światem nad powierzchnią, a głębia jak się okazuje skrywa niesamowite tajemnice. Grupa napotka zło o jakim nie śniła.

Scenariusz serialu napisze C. Henry Chaisson, któremu gatunek horroru nie jest obcy. Pracował bowiem nad filmem Poroże Guillermo del Toro, a także napisał dwa odcinki serialu Servant. Wraz z Carltonem Cuse, będzie on pełnił funkcję producenta wykonawczego.

Źrodło: Deadline