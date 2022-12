Sequel ''Twistera'' zawita na ekrany kin latem 2024 roku! 0

Po tym jak obsadzono stanowisko reżysera sequela katastroficznego filmu Twister, Universal Pictures wpisał film do harmonogramu premier. Kolejne wielkie tornado nawiedzi kina latem 2024 roku.

Dokładna data premiery Twisters to 19 lipca 2024 roku. Film będzie miał w tym czasie dość mocną konkurencję, bowiem na ekranach wyświetlana będzie wtedy kolejna część ’’Transformersów’’ – Transformers: A New Generation i produkcja Marvela Thunderbolts.

Za kamerą kontynuacji filmu z 1996 roku stanie Lee Isaac Chung, reżyser oscarowego dramatu Minari. Scenariusz wyszedł zaś spod pióra Marka L. Smitha, pracującego przy Zjawie. Obsada nie została jeszcze wyłoniona.

W sequelu pojawić ma się na nowo postać wykreowana w oryginale przez Helen Hunt – Jo Harding. Jednak to nie ona będzie główną bohaterką, a jej córka, którą miała z Billem Hardingiem, portretowanym przez nieżyjącego już Billa Paxtona. Młoda kobieta podobnie, jak jej rodzice złapała bakcyla do ścigania za wielkimi burzami i tornadami.

Oryginalny Twister z 1996 roku zarobił na całym świecie 495 mln dolarów i był jednym z największych kasowych hitów lat 90. Opowiadał on o potężnym huraganie nadciągającym nad Oklahomę. Dwie konkurujące ze sobą grupy naukowców chcą zbadać to zjawisko. Kto zrobi to pierwszy zyska sławę, ale zadanie to nie należy do łatwych, a wiąże się z ogromnym ryzykiem. Jo Harding kierują grupą uniwersyteckich naukowców, jej rywal dr Miller finansowany jest przez wielkie koncerny.

Źrodło: Variety