Nicolas Cage marzy o zagraniu w musicalu 0

Ostatnio spełniło się już jedno marzenie Nicolasa Cage'a. Aktor pragnął zagrać w klasycznym westernie. Wystąpił w aż dwóch. Teraz zdradza on w jakim jeszcze filmowym gatunku bardzo chętnie by się pojawił.

W rozmowie z magazynem Empire Nicolas Cage zapytany czy po spełnieniu marzenia o roli w westernie, ma jeszcze jakiś gatunek, w którym chciałby się pojawić. Aktor odpowiedział, że tak. Jak się okazuje jest nim musical.

Jeszcze nie zrobiłem musicalu. Chciałbym bardzo tego spróbować. Myślę, że byłbym idealnym Poncjuszem Piłatem z filmu '’Jesus Christ Superstar'’ powiedział Cage.

Co o tym sądzicie? Widzielibyście Cage’a w tej roli?

Jesus Christ Superstar to rock opera z 1973 roku oparta na broadwayowskiej sztuce. Film opowiada historię ostatnich dni życia Jezusa Chrystusa widzianą oczami Judasza Iskarioty. Nie ma tu w ogóle kwestii mówionych, wszystko jest śpiewane.

Obecnie na swoją premierę czekają dwa westernowe filmy z Cagem w roli głównej. To Butcher's Crossing i The Old Way. Debiut obydwu w 2023 roku. W przyszłym roku do kin wejdzie także film Renfield, w którym to ten hollywoodzki aktor wciela się w Draculę.

Źrodło: Dark Horizons