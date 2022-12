Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Premiera nowego serialu LEGO Group "Monkie Kid" w Cartoon Network 0

Stacja zaprasza na pierwszą premierę na kanale w 2023 roku! Nowy serial LEGO Group, "Monkie Kid", to historia chłopaka imieniem MK. Bohater zostaje powołany przez Króla Małp do złapania Demon Bull Kinga. U boku MK zawsze są przyjaciele – nietuzinkowe i unikatowe postaci! Muszą znaleźć broń Złoty Kostur i pokonać wroga. Początek wielkiej, magicznej podróży Monkie Kida już w poniedziałek 2 stycznia o 16:40 w Cartoon Network.

MK pracuje w knajpie Pigsy’ego i dowozi jedzenie: w tej roli sprawdza się całkiem nieźle. Kiedy otrzymuje misję do wykonania, jego życie zmienia się całkowicie. To nie lada wzywanie! Musi odnaleźć uciekiniera z więzienia umieszczonego pod górą, gdyż złowrogi Demon Bull King wydostał się na wolność. Bohaterowi pomagają przyjaciele: jego krewki szef Pigsy, waleczna przyjaciółka Mei, dobroduszny olbrzym Sandy i znawca legend Tang. Serial pokazuje świeże spojrzenie na tradycyjny chiński mit o obdarzonym supermocami Królu Małp, znanym z powieści „Podróż na Zachód”.

W produkcji LEGO Group legenda o tej postaci została pokazana na nowo, w opartym na współczesnej animacji świecie pełnym wyrazistych barw. Cartoon Network zaprasza polskich widzów na rozpoczęcie wielkiej wędrówki z bohaterami, podczas której postaci poznają jeszcze lepiej siebie samych i swoich przyjaciół. Szybko okazuje się, że wzajemnie uzupełniająca się ekipa posiada wszystkie umiejętności niezbędne do złapania Demon Bull Kinga. Wielki i silny żołnierz Sandy pomaga im dostać się do góry, z której uciekł wróg. Wytrwały Pigsy jest gotów walczyć z demonami nawet wtedy, gdy Bycze Klony wroga napadają na jego knajpę. Silna i precyzyjna Mei chroni grupę przed każdym atakiem, a Tang zna wiele historii o Małpim Królu i może manipulować żółtą energią, aby wymiatać w pojedynkach. Wszyscy chcą zdobyć broń, Złotego Kostura, która pomoże im zwalczyć przeciwnika. Czas wkroczyć do akcji!

Premiera "Monkie Kid" już w poniedziałek 2 stycznia o 16:40 w Cartoon Network. Emisja codziennie o 16:40 w Cartoon Network.

Źrodło: Warner Bros. Discovery