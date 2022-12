''Renfield'' tylko dla dorosłych. Film otrzymał kategorię R 0

Film Renfield z Nicolasem Cagem w roli najsłynniejszego wampira wszech czasów – hrabiego Draculi, to jedna z najbardziej oczekiwanych pozycji przyszłego roku. Produkcja otrzymała swoją kategorię wiekową, która dość mocno ogranicza jej kinową publiczność.

Renfield otrzymał kategorię R. W uzasadnieniu tej oceny wiekowej czytamy:

Pełna krwi przemoc, elementy gore, wulgarny język i używanie narkotyków.

Renfield opowie o Drakuli i jego wiernym słudze Renfieldzie, w tej roli Nicholas Hoult. Akcja filmu umiejscowiona ma być we współczesności, a nie minionej epoce. Renfield dość ma bycia manipulowanym i lojalnym sługą Draculi. Pragnie rozpocząć nowe życie. Po spotkaniu z Rebeccą, policjantką która nienawidzi prawie wszystkiego i wszystkich, Renfield zakochuje się i znajduje nowy cel swojego życia. Musi jednak całkowicie zakończyć to poprzednie… Film jak zapowiadają twórcy będzie połączeniem horroru z przygodą, a to wszystko ma zostać utrzymane w komediowym tonie.

Za kamerą stoi Chris McKay. Scenariusz przygotował zaś Ryan Ridley. Zdjęcia realizowano w Nowym Orleanie. Obsadę uzupełniają Awkwafina, Ben Schwartz, Adrian Martinez, Shohreh Aghdashloo i Bess Rous.

Premiera filmu Renfield zaplanowana jest na 14 kwietnia 2023 roku.

