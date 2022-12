HBO zapowiada 2023 rok! Jest "The Last of Us" i nowy "Detektyw" 0

Na nieco ponad tydzień przed końcem roku, HBO Max zdecydowało się zaprezentować materiał promocyjny dla swoich nadchodzących i powracających oryginalnych programów na 2023 rok. Obejmuje to nowy materiał filmowy z apokaliptycznego dramatu prowadzonego przez Pedro Pascala The Last of Us, a także pierwsze spojrzenie na nowy sezon Detektywa, który będzie pierwszym dużym dramatem fabularnym zdobywczyni Oscara Jodie Foster od pięciu dekad.

fragment plakatu serialu "The Last of Us"

Promocja HBO Max 2023 zawiera również nowe spojrzenie na nadchodzące sezony takich hitów jak Sukcesja, Perry Mason, Barry, Prawi Gemstonowie, Pohamuj entuzjazm, Komediantki, Harley Quinn.

Seria The Last of Us zajmie się wydarzeniami z pierwszej części gry i prawdopodobnie fragmentami z kontynuacji. Ma być prowadzony przez znanych z Gry o tron, Pedro Pascala jako Joela i Bellę Ramsey jako Ellie. Natomiast nowy sezon Detektywa, zatytułowany True Detective: Night Country poprowadzi Jodie Foster jako detektyw Liz Danvers. Dołączą do niej bokser Kali Reis, John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Finn Bennett i Anna Lambe.

Sezon 2023 zapowiada się jak zwykle w HBO na dużym poziomie.

