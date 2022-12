Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Alien: Romulus" - właśnie tak brzmi tytuł nowego filmu z serii "Obcy" 0

Walt Disney nie zamierza rezygnować z marki "Obcego", którą przejął po tym, jak w ręce koncernu trafił wytwórnia Fox. Poznaliśmy tytuł nowej produkcji oraz prawdopodobny termin rozpoczęcia prac na planie zdjęciowym!

"Obcy - 8 pasażer Nostromo"

Jak podał portal Stowarzyszenia Przemysłu Filmowego i Telewizyjnego – Production List -zdjęcia do najnowszej odsłony kultowej franczyzy wystartują już 6 lutego 2023 roku w Budapeszcie. Nowe działo będzie tytułowane następująco: "Alien: Romulus". Warto jednak odnotować, że jest to na razie tytuł roboczy i bardzo możliwe, że do kin/platformę streamingową wejdzie pod innym tytułem.

Ważna informacja odnośnie tego projektu jest taka, że Ridley Scott związany jest z nim tylko i wyłącznie, jako producent. Reżyserią, jak i samym scenariuszem, obarczony został Fede Álvarez, który powinien być Wam znany z takich horrorów, jak Nie oddychaj czy Martwe zło. Niestety na razie nie są znane nazwiska obsady aktorskiej – ostatnio jednak zaczęto spekulować, że z produkcją może związać się Cailee Spaeny. Z racji tego, że zdjęcia ruszają już niebawem, to w najbliższym czasie powinniśmy mieć sporo aktualizacji odnośnie aktorów i aktorek zaangażowanych w owy projekt.

Na dzisiaj nie jest także znana fabuła "Alien: Romulus". Ma to być jednak historia całkowicie niezwiązana z klasyczną serię zapoczątkowaną przez Ridleya Scotta w 1979 roku filmem Obcy – 8 pasażer Nostromo.

