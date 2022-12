Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Box Office: Burza śnieżna nawiedziła Stany Zjednoczone - mimo to "Avatar: Istota wody" dominuje

Avatar: Istota wody napotkał na swojej drodze poważny problem – Stany Zjednczone zostały nawiedzone przez potężną burzę śnieżną. Mimo wszystko kontynuacja kasowego hitu Jamesa Camerona zdominowała amerykański box office.

"Avatar: Istota wody"

Silne wiatry, niskie temperatury i ogromne opady śniegu – tak obecnie wyglądają obrazki prosto z Ameryki Północnej, gdzie Stany Zjednoczone zostały nawiedzone przez burze śnieżne. Oczywiście taki stan rzeczy mocno przyczynił się do frekwencji w kinach w trakcie świąt Bożego Narodzenia, a warto przypomnieć, że ten okres jest niezwykle ważny dla kiniarzy w kontekście zarobków. Do tego dochodzi jeszcze nie najlepsze usytuowanie tegorocznej Wigilii w kalendarzu (sobota) oraz okres chorobowy.

Pomimo tych przeciwności losu Avatar: Istota wody poradził sobie bardzo dobrze w amerykańskich kinach i miniony weekend zarobił 64 mln dolarów, a do poniedziałku dorzucił trochę grosza i uzbierało się pokaźne 90 mln dolarów. Są to wyniki lepsze niż prognozowano przez świętami – spodziewano się, że widowisko zarobi 56 milionów dolarów w weekend i 82 miliony dolarów w ciągu czterech dni świątecznych. Na ten moment krajowy wynik to 287 milionów dolarów. Przypomnijmy, że przed laty pierwszy Avatar stanął w obliczu podobnie trudnych warunków pogodowych.

Avatar: Istota wody w miarę pewnie zmierza po miliard dolarów w światowym box office’e, co uczyni go dopiero trzecim tytułem tego roku, który przekroczy tę granicę. Wcześniej dokonały tego Top Gun: Maverick oraz Jurassic World Dominion. W tym momencie na koncie kontynuacji Avatara jest 863,3 mln dolarów.

Po przeciwnej stronie rzeki jest nowy film Damiena Chazelle'a z Margot Robbie i Bradem Pittem – Babilon. Kategoria wiekowa R, niska ocena CinemaScore (raptem C+), nienajlepsza kampania marketingowa oraz długość trwania filmu (ponad 3 godziny) i konkurencja w postaci filmu Avatar: Istota wody, sprawiły, że produkcja w gwiazdorskiej obsadzie zarobiła raptem 3,6 miliona dolaróww weekend i 5,3 miliona dolarów do poniedziałku. Mówimy, więc o potężnym flopie tym bardziej, że budżet szacuje się na 80 mln dolarów.

Nieźle poradziła sobie nowość dla najmłodszych, która zajęła drugie miejsce na podium. Kot w butach: Ostatnie życzenie zarobił w weekend 12 mln dolarów (20 mln do poniedziałku) i od środowej premiery ma już na koncie 26,9 miliona dolarów. Z pieniędzmi zarobionymi na świecie animacja ma już ponad 50 mln dolarów. Warto też dodać, że Kot w butach: Ostatnie życzenie nie będzie miał żadnej konkurencji aż do kwietniowej premiery Super Mario Bros. Film.

